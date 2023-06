Per il Papa al Gemelli seconda notte trascorsa bene, continua il riposo

La Sala Stampa vaticana informa questa mattina che prosegue serenamente la convalescenza di Francesco, a due giorni dall'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata

Vatican News



Papa Francesco ha trascorso un'altra nottata tranquilla, la seconda dopo l'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. A renderlo noto è la Sala Stampa della Santa Sede con una breve nota diffusa in mattinata, in cui sottolinea che ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata.

Ieri, 8 giugno, il Papa aveva trascorso una giornata di riposo, alimentato con una dieta idrica. "I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Il decorso post operatorio risulta regolare", riferiva lo staff medico in un comunicato diffuso in serata. Nella stessa nota - pubblicata dalla Sala Stampa vaticana in serata - si leggeva pure che nel pomeriggio di ieri, Solennità del Corpus Domini, il Papa aveva ricevuto l’Eucarestia. E poi che aveva telefonato alla mamma del bambino che lui stesso aveva battezzato durante il secondo ricovero del marzo scorso, in occasione della visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli. La donna si era recata infatti al Policlinico per mostrare la sua vicinanza al Pontefice degente e regalargli un poster di pronta guarigione. Il Papa, "colpito" dal suo affetto, le ha telefonato per ringraziarla.