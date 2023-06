Papa Francesco riprende mercoledì 28 giugno l'udienza generale

Lo scorso mercoledì l'appuntamento in Piazza San Pietro era stato annullato per permettere al Pontefice di proseguire la convalescenza dopo l'intervento all'addome al Gemelli

Il prossimo mercoledì 28 giugno Papa Francesco tornerà in Piazza San Pietro per l'udienza generale. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. L'udienza dello scorso mercoledì 21 giugno era stata annullata per "salvaguardare il recupero post operatorio del Santo Padre", come riferiva il portavoce Matteo Bruni il giorno delle dimissioni del Pontefice dal Policlinico Gemelli, dove è stato sottoposto a un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi per la rimozione di un laparocele incarcerato. Il Papa ha svolto finora tutte le udienze in programma e l'Angelus di domenica 18 giugno.