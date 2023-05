Il Papa: Cristo asceso al cielo porta la nostra umanità in Dio e intercede per noi

Nella domenica in cui in Italia e in molti altri Paesi si celebra l’Ascensione del Signore, al Regina Caeli Francesco risponde a due interrogativi: perché festeggiare la partenza di Gesù dalla terra? cosa fa adesso Lui in cielo? Ha portato con sé la nostra stessa carne davanti al Padre e gli presenta le piaghe degli uomini

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Con l’Ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima: Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne in cielo - è la prima volta - cioè l'ha portata davanti a Dio. Quell’umanità, che aveva preso in terra, non è rimasta qui, Gesù, dopo essere risorto non era uno spirito, no, aveva il corpo umano, la carne, le ossa, tutto, e lì sarà per sempre.

Spiega così Papa Francesco, al Regina Caeli, in una piazza San Pietro rischiarata da un tiepido sole, che cos’è l’Ascensione del Signore, festa che si celebra oggi in Italia e in molti altri Paesi, ben nota, ma che può far sorgere delle domande: “perché festeggiare la partenza di Gesù dalla terra?" Il suo congedo sembrerebbe un momento triste, non qualcosa di cui gioire; e poi “cosa fa Gesù adesso in cielo?”.

Il cielo è il posto che Gesù è andato a prepararci

Riguardo il primo interrogativo, il Papa chiarisce che dal giorno in cui Gesù è asceso al cielo, Dio stesso "non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità”. Questo ci indica che il nostro destino è al suo fianco, perciò, aggiunge Francesco, oggi festeggiamo "la conquista del cielo, Gesù che torna al Padre ma con la nostra umanità". "E così il cielo è un po' nostro" Gesù ha aperto la porta e il suo corpo è lì", sottolinea il Papa, che poi si sofferma su “che cosa fa Gesù in cielo”.

Lui sta per noi davanti il Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti il Padre prega così, facendogli vedere le piaghe: questo è quello che ho sofferto per gli uomini, fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Il Padre si commuove, questa è una cosa che mi piace pensare. Ma pensate voi, così prega Gesù, Lui non ci ha lasciati soli. Infatti, prima di ascendere ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. È sempre con noi, ci guarda, è sempre vivo con noi, per intercedere, per intercedere a nostro favore.

Cristo intercede per noi davanti a Dio

Dunque, Gesù è nel “luogo” migliore, davanti al Padre suo e nostro, per intercedere a nostro vantaggio”, continua Francesco che definisce fondamentale l'intercessione e invita a "non perdere la speranza, a non scoraggiarsi", perchè davanti al Padre c'è qualcuno che fa vedere le iaghe degli uomi e intercede.