Il Papa nomina il suo secondo successore a Buenos Aires

Francesco ha designato arcivescovo metropolita della capitale argentina Jorge Ignacio García Cuerva. Nominato anche un vescovo ausiliare di Roma e due vescovi ausiliari a Porto

Vatican News

Nel 2013, pochi giorni dopo la sua elezione al soglio petrino, il Papa lo aveva scelto come suo successore alla cattedra di Buenos Aires, creandolo poi cardinale nel concistoro del febbraio 2014. Dopo due lustri, all’età di 75 anni, il cardinale Marco Aurelio Poli lascia la guida dell’arcidiocesi della capitale argentina e al suo posto come nuovo metropolita Francesco ha nominato oggi, 26 maggio, il 55.enne Jorge Ignacio García Cuerva, finora vescovo di Río Gallegos, sua città natale.



Ordinato sacerdote nel ’97, il presule ha ottenuto la Licenza in Teologia alla Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires", conseguendo poi il titolo di avvocato all’Universidad Católica de Salta in Argentina. Tra i vari incarichi è stato promotore di Giustizia nel Tribunale Interdiocesano di San Isidro, Merlo-Moreno e cappellano di diversi centri penitenziari della Provincia di Buenos Aires. Nel 2017 è stato nominato ausiliare di Lomas de Zamora, ricevendo la consacrazione episcopale il 3 marzo 2018. L’anno successivo è stato nominato Vescovo di Río Gallegos. Attualmente è membro del Dicastero per i Vescovi e vicepresidente della Commissione Internazionale di Pastorale Carceraria (ICCPPC).



Nuovo ausiliare a Roma



Proviene invece da Milano il nuovo vescovo ausiliare di Roma nominato sempre oggi dal Papa. Si tratta del sacerdote Michele Di Tolve, 60 anni, appartenente al clero dell’arcidiocesi ambrosiana, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Rho. Tra gli altri incarichi, monsignor Di Tolve è stato responsabile del Servizio per l’Insegnamento della religione cattolica e del Servizio per la pastorale scolastica. Nel 2014 è stato nominato rettore del Seminario arcivescovile di Milano e dal 2015 è canonico maggiore onorario della Basilica Metropolitana.

Due ausiliari nella diocesi di Porto



Nell’accettare la rinuncia all’ufficio del vescovo ausiliare della diocesi di Porto in Portogallo, presentata da monsignor Pio Gonçalo Alves de Sousa, Francesco ha provveduto a nominare due nuovi ausiliari nella medesima diocesi portoghese: il sacerdote 49.enne Roberto Rosmaninho Mariz, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Braga, finora Parroco di São José de São Lázaro, e il sacerdote Joaquim Proença Dionísio, 54 anni, del clero della diocesi di Lamego, finora rettore del Santuario di Nossa Senhora da Lapa e parroco.