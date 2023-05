Il metropolita russo Antonij saluta il Papa all’udienza generale

Il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca era presente oggi in Piazza San Pietro durante la catechesi di Francesco. Ieri l’incontro con monsignor Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali

Vatican News



Il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, è stato presente oggi in Piazza San Pietro durante l’udienza generale, seduto accanto al cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero. Al termine ha salutato il Papa, soffermandosi a parlare in modo cordiale qualche momento. Francesco, come fa usualmente in questi incontri, gli ha baciato la Panaghia, il medaglione con l’immagine della Madre di Dio che i metropoliti ortodossi portano al petto. Il Papa ha quindi donato al metropolita una medaglia del pontificato mentre Antonij gli ha regalato una Panaghia in un cofanetto.

Ieri il metropolita Antonij aveva incontrato a Roma l’arcivescovo Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. Come riferito dal sito del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, Antonij è giunto in Italia il primo maggio “con la benedizione” del Patriarca di Mosca Kirill “per una breve visita di lavoro”. Durante l'incontro con monsignor Gugerotti, svoltosi presso la sede del Dicastero, “è stata discussa - si legge sul sito - una vasta gamma di questioni di reciproco interesse”.