Francesco alle Guardie Svizzere: in Vaticano testimoni della fede in Cristo

In occasione della festa del Giuramento che si svolgerà questo pomeriggio in Vaticano il Papa riceve i membri della Guardia Svizzera Pontificia ed esprime apprezzamento per la disponibilità e l’impegno con cui testimoniano ogni giorno la fedeltà al Successore di Pietro

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Vivere l’amore fraterno e mettere in pratica il Vangelo di Cristo in ogni situazione ed ogni incontro. Francesco rivolge questo invito ai membri della Guardia Svizzera Pontificia ricevuti in Sala Clementina in occasione della festa del Giuramento di 23 reclute che avrà luogo questo pomeriggio nel Cortile di San Damaso e li esorta a rendere sempre ragione della fede in Cristo nei vari posti di servizio, riconoscendo l’amore di Dio per ciascuno “nel volto di quanti” si avvicinano “ogni giorno, siano essi membri della Curia romana o pellegrini e turisti”.

Un momento dell'udienza

Fede e servizio al Papa

Le Guardie Svizzere, con la loro inconfondibile divisa di colore blu, rosso e giallo scuro, infatti accolgono ogni giorno dell’anno chiunque accede nello Stato della Città del Vaticano. “Mi piace pensare – dice il Vescovo di Roma rivolto in modo speciale alle giovani reclute – che la decisione di porre alcuni anni della vostra vita a disposizione del Papa e della Santa Sede non sia estranea al percorso personale di fede”.



La vostra missione qui in Vaticano è una strada che il Signore vi ha aperto per vivere il vostro Battesimo e rendere gioiosa testimonianza della fede in Cristo. Una fede che avete appreso in famiglia, coltivata in parrocchia e che manifesta l’intensità del legame dei cattolici svizzeri alla Chiesa di Roma.

Un momento dell'udienza

Testimonianza gioiosa

“Il Signore cammina con voi” dice il Papa che esorta i membri della Guardia Svizzera Pontificia ad utilizzare bene il tempo per riconoscere la presenza ispiratrice e gioiosa di Dio nella propria vita:



Attraverso la lettura della Sacra Scrittura, la meditazione di testi spirituali – anche durante qualche turno di guardia più tranquillo –, la celebrazione dell’Eucaristia domenicale e l’accostamento ai Sacramenti. La bellezza e la storia dei diversi edifici e delle opere d’arte di questo luogo speciale, vi aiutino a rinnovare sempre lo stupore per la bellezza di Dio e del suo mistero

Un momento dell'udienza

Una grande famiglia

La Guardia Svizzera Pontificia è secondo Francesco una “grande famiglia” e un “luogo di crescita”, “ambiente di formazione umana e cristiana”.



I giovani sono arricchiti dall’esperienza dei più anziani i quali, a loro volta, possono essere edificati e imparare dall’apertura dei giovani, dal loro entusiasmo che li porta a esplorare in continuazione, mossi da una positiva curiosità. In particolare a voi reclute dico: non smarrite il coraggio e la passione per scoprire cose nuove!