Francesco: i beni alimentari non diventino armi a sfavore dei più deboli

Il Papa incontra l’Associazione agraria dei giovani agricoltori della Spagna ed esorta a denunciare le limitazioni all’arrivo di alimenti per le popolazioni in conflitto” e le speculazioni e manipolazioni dei prezzi dei prodotti agricoli. E a coltivatori e allevatori dice: siete i primi ecologisti per il vostro lavoro a contatto con la terra e con gli animali

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

La produzione, la lavorazione e la distribuzione dei prodotti agricoli non devono trasformarsi in un’arma, “limitando l’arrivo di alimenti alle popolazioni in conflitto”, innescando meccanismi di speculazione, manipolando i prezzi “e la commercializzazione dei prodotti al solo fine di ottenere un beneficio più grande”. È il richiamo del Papa nel saluto rivolto all’Associazione agraria dei giovani agricoltori della Spagna, ricevuta stamani in udienza nel Palazzo Apostolico. Per Francesco tutto questo va denunciato: “Deve farci male al cuore”, dice, “non lo meritano gli animali” di cui gli allevatori si prendono “cura con tanta dedizione, non lo meritano le persone” per le quali gli agricoltori lavorano con entusiasmo, “non lo merita Dio”.

Agricoltori e allevatori sono i primi ecologisti

Ai giovani agricoltori spagnoli il Papa rivolge il suo grazie per l’entusiasmo dimostrato per il lavoro in campagna, per il bestiame e il servizio prestato alla società e afferma poi che “l’ecologismo non è fatto principalmente dai sagaci resoconti degli esperti, e neppure dalle notizie e dai progetti divulgativi che arrivano alla gente comune attraverso i mezzi di comunicazione sociale”.

I primi ecologisti di un territorio, di un Paese, di un continente, siete voi, quelli che sono in ballo, quelli che vi si trovano dentro, la gente che lavora con gli animali, con le piante, voi che convivete ogni giorno e sapete quali sono i vostri problemi e i vostri successi.

Insomma "esiste una scienza che si può acquisire solo vivendo e facendo esperienza", chiarisce il Pontefice.

Una vocazione multidisciplinare

Per Francesco coltivatori e allevatori, attraverso la loro vocazione, sono chiamati ad essere “testimoni dell’ecologia integrale di cui il mondo oggi ha bisogno”. Si tratta di “una vocazione multidisciplinare – spiega il Papa - poiché coniuga il rapporto diretto con la terra, la sua cura e la sua coltivazione, con il servizio che questa presta alla società”.

Che cosa vi chiede allora Dio in questo lavoro, in questa fatica? Vi chiede di pensare alla campagna come a un dono, come qualcosa che vi è stato dato e che lascerete in eredità ai vostri figli; di pensare alla produzione come a un regalo che il Signore, per mezzo di voi, e attraverso il vostro lavoro, invia al suo popolo per saziare la sua fame e placare la sua sete. Una fame che non è solo di pane, ma anche di Dio, il quale, per saziarla, non ha esitato a farsi cibo, a farsi carne, giungendo in questo modo al cuore dell’uomo.

Infine il Papa invita i contadini a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, dalle fatiche quotidiane e dall’“incomprensione di quanti non danno valore a una cosa tanto essenziale per la vita qual è la produzione di cibo”, ed esorta: "Andate avanti e siate poeti della terra".