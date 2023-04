Il Papa in preghiera a Santa Maria Maggiore di ritorno dall'Ungheria

Questa sera, di ritorno dall’Ungheria, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sostando in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Quindi, al termine della visita, ha fatto rientro in Vaticano.

Vatican News Atterrato a Roma-Fiumicino alle 19.25, di ritorno dall’Ungheria, dove dal 28 al 30 aprile si è svolta la sua 41.ma visita apostolica, come di consueto al termine di ogni viaggio, il Papa si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Vergine del buon esito dei tre giorni che lo hanno visto impegnato in diversi incontri a Budapest. Lo ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede. Francesco si è soffermato in preghiera alcuni minuti davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani.