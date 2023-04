Il Papa nomina il nuovo sottosegretario allo Sviluppo Umano Integrale

Monsignor Anthony Onyemuche Ekpo, nuovo sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Monsignor Anthony Onyemuche Ekpo, nigeriano, 41 anni, ha lavorato finora nella Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato

Vatican News

“Il mio desiderio è di poter collaborare con i superiori e i dipendenti del Dicastero a portare avanti la visione del Dicastero e la missione della Chiesa”. Sono le parole con cui monsignor Anthony Onyemuche Ekpo ha ringraziato per l’incarico che il Papa gli ha affidato oggi, 18 aprile, con la nomina a sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.



Gli studi e il servizio alla Santa Sede

Originario di Umudike, in Nigeria, classe 1981, il sacerdote, nominato il mese scorso cappellano di Sua Santità, ha ricevuto l’ordinazione nel luglio 2011. Ha conseguito il Dottorato in Teologia Sistematica presso l’Australian Catholic Uiversity nel 2013, mentre nel 2021 ha ottenuto il Dottorato in Diritto Canonico al la Gregoriana. Oltre all’igbo, idioma originario della sua terra, monsignor Onyemuche Ekpo parla l’inglese e conosce l’italiano e il francese.



Dal settembre 2016 a oggi ha prestato servizio in veste di officiale presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, da cui si è congedato ringraziando i suoi responsabili e i colleghi “per l’amicizia e il lavoro condiviso in questi anni”. “Prego umilmente il Signore - ha soggiunto - affinché mi dia la grazia di svolgere, con gioia, passione e dedizione questo nuovo servizio che mi è stato affidato”.