Il Papa: gli scandali finanziari danneggiano la Chiesa e la credibilità della fede

Francesco riceve i membri della Papal Foundation e ne incoraggia l'attività di promozione di progetti e borse di studio che forniscono "vitale assistenza" ai più fragili. Ricordando l'importanza di lavorare sempre per l'unità nella Chiesa, sottolinea che vigilanza e trasparenza sono imprescindibili nel servizio di carità

Antonella Palermo - Città del Vaticano

La promozione dell'unità e la trasparenza nella Chiesa: su questi due aspetti si è soffermato Papa Francesco nel suo discorso ai membri della Papal Foundation, organismo statunitense dal 1988 a sostegno delle necessità del Pontefice e della Chiesa, ricevuti oggi in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico (ascolta il servizio con la voce del Papa).

Lavorare per l'unità, in ascolto dello Spirito Santo

“Purtroppo, vediamo anche ai nostri giorni come l’unità della Chiesa sia ferita dalla divisione”

Ricordando, come fa spesso, che il diavolo è specialista nel lottare contro l’unità, Francesco pone il dito in uno dei punti critici della Chiesa, "causato dall’influsso di ideologie e movimenti che - afferma - pur avendo talvolta buone intenzioni, finiscono per fomentare partiti e 'cricche', dove ciascuno sviluppa un certo complesso di superiorità quando si tratta di comprendere la pratica della fede". E insiste:

Questo è ulteriormente aggravato dall’applicazione di una terminologia mondana, soprattutto di tipo politico, quando si parla della Chiesa e della fede stessa.

E, a braccio, Francesco rimarca che solo lo Spirito Santo è capace di creare la vera unità senza uniformità.

Aiutare gli altri con autenticità, oltre divisioni faziose

Il Papa garantisce che la Papal Foundation è ispirata da una fede sincera e dal vivo desiderio di aiutare gli altri. I suoi membri "si elevano al di sopra di queste divisioni faziose e promuovono l’unità attraverso il generoso finanziamento, ogni anno, di numerosi progetti e borse di studio". Si tratta di opportunità per una "vitale assistenza, senza pregiudizi o discriminazioni, ai nostri fratelli e sorelle nel mondo intero".

Con gratitudine per la vostra testimonianza in questo senso, vi incoraggio a perseverare in questo vostro peculiare servizio all’unità nella Chiesa universale.

L'omaggio al Papa da parte dei membri della fondazione

Assicurare sempre vigilanza e trasparenza

Il Pontefice sfrutta questa occasione per ricordare che "negli ultimi anni la Santa Sede ha fatto passi notevoli per garantire che i servizi forniti alla Chiesa universale e alla società in generale dai suoi vari Dicasteri, Istituzioni e Uffici siano svolti con un’adeguata trasparenza". E aggiunge:

Ciò è particolarmente importante nel servizio di carità, che fa affidamento sulla buona volontà e sulla generosità di tante persone in tutto il mondo. Sebbene non siano paragonabili all’immenso danno derivante dall’incapacità di proteggere i più vulnerabili da varie forme di abuso, gli scandali finanziari causati da una mancanza di vigilanza e trasparenza danneggiano il buon nome della Chiesa e possono mettere in discussione la credibilità della fede stessa.

L'omaggio al Papa

Il ringraziamento del Papa per l'opera della Fondazione si accompagna a parole di compiacimento per "il costante impegno a mantenere adeguate misure di trasparenza, affinché il finanziamento di borse di studio e progetti vada veramente a beneficio di chi ne ha bisogno". E, chiosa, a braccio, su un ingrediente che non deve mai mancare:

So che voi fate questo lavoro con gioia, con letizia. Mai perdere il “sense of humor”, mai. Avanti con quello, che è molto importante.