Il Papa: le donne costruiscono una società più umana con il loro sguardo e cuore

Nella giornata internazionale a loro dedicata il Pontefice all'udienza generale rivolge il suo pensiero al mondo femminile. Appello anche a non dimenticare il dolore del martoriato popolo ucraino

Michele Raviart - Città del Vaticano

Nella Giornata Internazionale della donna il pensiero di Papa Francesco, dopo la catechesi all’udienza generale, è andato a tutte le donne e in particolare a quelle presenti in piazza San Pietro:

“Le ringrazio per l’impegno a costruire una società più umana, mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle donne!"

Il pensiero al popolo ucraino

L’invito del Pontefice, poi, è a avere sempre “nei nostri cuori e nelle nostre preghiere” il martoriato popolo ucraino, di cui non dobbiamo dimenticare il dolore. In particolare, rivolgendosi ai fedeli polacchi, le cui parrocchie a comunità pastorali stanno svolgendo dei ritiri spirituali per la Quaresima, Francesco ha affermato: “Possano essere un momento di riflessione sulla qualità della vostra umanità e del vostro cristianesimo, per portare frutti di bene, anche in favore delle persone che accogliete nel vostro Paese, specialmente gli ucraini”.

Rivitalizzare in Quaresima l'impegno missionario

La Quaresima, ha sottolineato ancora il Papa, “sia un tempo favorevole per rivitalizzare il nostro dinamismo missionario per rendere gioiosamente servizio al Vangelo e all’umanità”, accogliendo, “l’invito della Chiesa alla conversione e alla penitenza, per poter annunciare con gioia il Vangelo al mondo”. “Risalire all’amore del Padre e alla missione del Figlio e dello Spirito Santo”, ha detto ai pellegrini in lingua araba, “ci porta a riconoscere la gratuità del dono della pienezza di vita alla quale siamo chiamati, dono per il quale lodiamo e ringraziamo Dio”.