Papa Francesco benedice la campana "La Voce dei Non Nati”

Vatican News

Prima dell'udienza generale, il Papa ha benedetto la campana “La voce dei non nati” donata dalla Fondazione “Sì alla vita” allo Zambia. Questa campana sarà portata nella Cattedrale di Gesù Bambino a Lusaka e da lì partirà per molte altre città del Paese africano. Alla benedizione della campana, che si è svolta in Vaticano presso il “Fungo”, all'ingresso posteriore dell'Aula Paolo VI, hanno partecipato l'arcivescovo di Lusaka Alick Banda e il vicepresidente della Fondazione Bogdan Romaniuk.

Le Campane della “voce dei non nati” suonano già in Polonia, Ucraina ed Ecuador. Anche altri Paesi sono interessati all'iniziativa.

Nel saluto ai polacchi, durante l’udienza generale, il Papa ha fatto riferimento a questa iniziativa: "Questo sabato celebreremo la solennità dell’Annunciazione del Signore. Nella vostra patria è anche la Giornata della Santità della Vita", ha detto il Pontefice. "Come segno della necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale, la Fondazione “Sì alla vita” destina allo Zambia la campana “La voce dei non nati” che ho benedetto questa mattina. Il suo suono porti il messaggio che ogni vita è sacra, e ogni vita è inviolabile. Vi benedico di cuore".