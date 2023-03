Le celebrazioni di Papa Francesco nel mese di aprile

Monsignor Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, ha reso noto il calendario degli appuntamenti papali per il prossimo mese in cui la Chiesa celebrerà la Settimana Santa e la S. Pasqua. Tra gli impegni del Papa anche il viaggio apostolico in Ungheria

Il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco nel mese di aprile, in cui ricorre la Settimana Santa e la solennità della Pasqua di Risurrezione, porta come prima data il 2 aprile, Domenica delle Palme: il Papa celebrerà la commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e la Messa della Passione del Signore in Piazza San Pietro, alle ore 10. Il 6 aprile, Giovedì della Settimana Santa, Francesco presiederà la Messa del Crisma nella Basilica di San Pietro alle ore 9.30. Il 7 aprile, Venerdì Santo, "Passione del Signore", la Cappella papale con la celebrazione della Passione si terrà nella Basilica vaticana alle ore 17. Sempre venerdì 7 aprile, il Pontefice parteciperà alla tradizionale Via Crucis alle ore 21.15 al Colosseo.

La Veglia Pasquale nella notte santa sarà celebrata da Papa Francesco sabato 8 aprile, in Basilica, alle ore 19.30. Il 9 aprile, Domenica di Pasqua, il Papa presiederà la Messa del giorno in Piazza San Pietro alle ore 10, a cui seguirà alle ore 12 la Benedizione "Urbi et Orbi" dalla Loggia centrale della Basilica vaticana.

Il calendario delle celebrazioni diffuso oggi comprende anche il Viaggio apostolico del Papa in Ungheria nei giorni 28, 29 e 30 di aprile.