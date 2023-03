Francesco ai giovani di Flame: testimoniate con coraggio che il Vangelo rende liberi

In un messaggio al grande raduno dei giovani cattolici nel Regno Unito, in prossimità della Gmg, il Papa auspica che i giovani “come Maria Madre di Dio, rispondano con sollecitudine alla chiamata del Signore a seguirlo"

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Auguri e vicinanza spirituale sono stati espressi dal Papa ai ragazzi partecipanti a Flame 2023, il più grande congresso di giovani cattolici nel Regno Unito, che si tiene oggi, 4 marzo, nell’Arena di Wembley, a Londra, in vista della Gmg di Lisbona. Francesco, in un telegramma inviato al reverendo Dominic Howarth, presidente del gruppo organizzatore dell’evento, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, assicura le sue preghiere perché, si legge nel testo, Dio benedica "il tempo trascorso insieme, in modo che attraverso l’adorazione, la musica, le testimonianze e la condivisione dell’amicizia con Cristo e tra di loro, tutti i presenti crescano forti nella fede e nell’amore e testimonino con coraggio il messaggio del Vangelo che ci rende liberi”.

Rispondere alla chiamata Signore

Il Papa auspica quindi che i giovani, “come Maria Madre di Dio, rispondano con sollecitudine alla chiamata del Signore a seguirlo”, e in particolare, è l’esortazione di Francesco che cita l’Esortazione Apostolica Christus Vivit, che abbiano “il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale“. In conclusione, il Papa impartisce la sua benedizione “come pegno di saggezza, gioia e pace in Gesù Signore”, affidando partecipanti e famiglie all’intercessione di Nostra Signora di Walsingham.



Flame, un invito ad alzarsi per la fede cattolica

Flame è il più grande evento giovanile cattolico del Regno Unito, organizzato quest’anno a 150 giorni dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Il titolo dell’edizione 2023, ‘Alzati!’, si ispira al tema della Gmg “Maria si alzò e andò in fretta”, un invito, spiegano gli organizzatori, ad “alzarsi dopo la pandemia, alzarsi come giovani cattolici, alzarsi - come fece Maria - per la sorprendente e bella avventura che è la nostra fede cattolica”.