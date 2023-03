Dieci anni di Pontificato,2017: Francesco e i poveri

“Il passaporto per il Paradiso”: questo sono i poveri per Francesco. Nasce in quest’anno la prima Giornata mondiale dedicata a loro. Nel 2017 il Papa si reca in Egitto dove si avvia un cammino di fraternità che continua a portare frutto e raggiunge il lontano Myanmar per condividere il dolore e le lacrime del popolo Rohingya