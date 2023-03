Dieci anni di Pontificato, 2020: Francesco e la Barca di Pietro

La pandemia da Covid-19: al mondo che affronta con dolore e sacrifici un momento storico drammatico il Papa fa sentire costantemente la sua vicinanza in preghiera. Immagini, gesti e parole indimenticabili segnano quest’anno, con la certezza che “Dio non ci lascia in balia della tempesta”