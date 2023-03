Dieci anni di Pontificato, 2014: Francesco e la pace

Non muri ma ponti: è il messaggio di riconciliazione e dialogo che guida Francesco anche nel secondo anno di Pontificato, l’anno del viaggio in Terra Santa sulle orme dei predecessori e dell’ingresso in una moschea in Turchia. Ma anche l’anno che lo vede rivolgere un appello ai leader europei perché la dignità sia sempre superiore al profitto