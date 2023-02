Francesco ha lasciato il Sud Sudan ed è in volo verso Roma

Alle 11.56 ora locale il volo del Papa è decollato dall'Aeroporto internazionale di Giuba e dopo c 6 ore e 45 minuti raggiungerà Roma Fiumicino. Si è conclusa così la seconda ed ultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa, quella nel Sud Sudan, il Paese più giovane del mondo. Il Pontefice ha benedetto sulla fronte il presidente Kiir. Sull’aereo anche l'arcivescovo anglicano Welby e il pastore della Chiesa riformata scozzese Greenshields, che lo hanno accompagnato nel pellegrinaggio di pace

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

La Messa al Mausoleo “John Garang”, con più di 100 mila fedeli presenti nel grande piazzale e nelle aree limitrofe, è stata l’ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Francesco in Sud Sudan. Dalla sacrestia della celebrazione, il Papa si è trasferito all’aeroporto internazionale di Giuba. In un'altra vettura, hanno raggiunto lo scalo anche l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby e il moderatore dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia, il pastore Iain Greenshields. Il corteo è arrivato all’aeroporto intorno alle 11.15, ora locale.

Il saluto del presidente del Sud Sudan Kiir al Papa ai piedi dell'aereo per Roma

Il Papa e i due compagni di viaggio accolti dal presidente

Francesco, Welby e Greenshields sono stati accolti nella sala vip dello scalo dal presidente della Repubblica del Sud Sudan Salva Kiir. Il Pontefice si è trattenuto poi a colloquio per alcuni minuti con il capo dello Stato sudsudanese. Dopo il saluto delle delegazioni e quello della guardia d’onore, Papa Francesco, è stato accompagnato fino ai piedi dell’aereo dal presidente Kiir, che ha benedetto segnandolo sulla fronte col segno della croce. Quindi è salito per ultimo a bordo del velivolo che lo sta ora riportando a Roma, che è decollato alle 11.56, ora locale (le 10.56 in Italia).

Durante il volo, la conferenza stampa con i media al seguito

Durante il volo, è prevista la tradizionale conferenza stampa con i giornalisti che hanno accompagnato il Papa in questo suo 40.mo viaggio apostolico in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Il volo A359 di Ita Airways sorvolerà Sudan, Egitto e Grecia. Dopo quasi 5 mila chilometri di viaggio e sei ore e 45 minuti, l’arrivo del volo papale all’aeroporto di Roma Fiumicino è previsto per le 17.15.