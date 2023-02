Dopo il viaggio in Africa il Papa a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Vergine

Francesco si è recato nella Basilica sul Colle Esquilino per pregare dinanzi alla icona della "Salus Populi Romani" al termine del suo 40.mo viaggio apostolico

Vatican News

Poco dopo essere atterrato a Roma-Fiumicino, di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Pellegrinaggio Ecumenico di Pace in Sud Sudan, come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico, il Papa - ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede - si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani.

Il Papa ha ringraziato la Madonna per il suo 40.mo viaggio apostolico, dal 31 gennaio al 5 febbraio. Al termine della visita, la 104.ma dall'inizio del ponrtificato, Papa Francesco è rientrato in Vaticano.