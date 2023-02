In un minuto la seconda giornata di Francesco in Sud Sudan

Ricca di appuntamenti la seconda giornata di Papa Francesco in Sud Sudan. Nella mattinata il Pontefice ha incontrato vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e seminaristi nella cattedrale di Santa Teresa di Giuba, raccomandando loro di stare in mezzo alla gente nelle difficoltà. Nel pomeriggio ha ascoltato le testimonianze degli sfollati interni che ha definito seme di un nuovo Sud Sudan, infine alla Preghiera ecumenica ha detto che pregare è la prima cosa da fare per bene operare