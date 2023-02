La terza giornata del Papa in RD Congo in un minuto

L’abbraccio caloroso dei giovani a Francesco, nello stadio dei Martiri di Kinshasa, ha aperto la terza giornata del 40.mo viaggio apostolico in Repubblica Democratica del Congo. Un incontro segnato anche dal forte appello del Papa a non cedere alla corruzione e a scegliere il bene, senza “lasciarsi inghiottire dalla palude del male”. Nel pomeriggio, nella cattedrale “Notre Dame du Congo”, l’ascolto delle voci della Chiesa locale. Francesco esorta a lavorare per essere sempre testimoni di pace