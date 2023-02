Il Papa nomina arcivescovo monsignor Rolandas Makrickas

Lituano, 51 anni, nel dicembre 2021 è stato nominato commissario straordinario per la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco ha nominato vescovo titolare di Tolentino monsignor Rolandas Makrickas, commissario straordinario per la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, conferendogli il titolo personale di arcivescovo.

Monsignor Makrickas è nato a Biržai, in Lituania, il 31 gennaio 1972. Ordinato presbitero il 20 luglio 1996 per la Diocesi di Panevėžys, dal 1996 al 2001 è stato sotto-segretario della Conferenza episcopale lituana e responsabile del Comitato Nazionale del Grande Giubileo del 2000. Ha conseguito il Dottorato in Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma nel 2004. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2006, ha prestato la sua opera presso le Rappresentanze Pontificie in Georgia, in Svezia, negli Stati Uniti d’America e in Gabon, e presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario per la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Oltre al lituano, conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il russo e lo spagnolo.