Nel pomeriggio la Messa del Papa per il Mercoledì delle Ceneri

Come da tradizione la liturgia "stazionale" partirà alle 16.30 dalla chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino per approdare con una processione penitenziale alla Basilica di Santa Sabina per la celebrazione eucaristica

Vatican News Come ogni Mercoledì delle Ceneri il Papa sarà impegnato nel pomeriggio nei riti di avvio della Quaresima. Riti che, seguendo una antichissima tradizione medievale poi ripresa nel '62 da Giovanni XIII, vedranno il Papa recarsi per le 16.30 alla chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, dove inizierà la liturgia “stazionale”, cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina a cui prenderanno parte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i monaci Benedettini di Sant’Anselmo, i padri Domenicani di Santa Sabina e alcuni fedeli. Alle 17 comincerà la Messa presieduta da Francesco con la benedizione e l’imposizione delle ceneri. Lo scorso anno, a causa della gonalgia acuta che lo aveva colto da qualche tempo, il Papa non aveva potuto presiedere la liturgia, celebrata dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che aveva letto l'omelia del Pontefice.

