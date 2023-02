Francesco: individualismo e chiusura infestano il mondo, il bene comune al primo posto

Il Papa riceve in udienza gruppo di imprenditori messicani ai quali parla del rischio legato alle conseguenze delle “coscienze addormentate dalla comodità" che allontana chi soffre o è scartato e di far prevalere il “capitale spirituale” sulla logica del successo e del denaro

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Individualismo e chiusura, è ciò che "infesta" le società dell’oggi, segnate da guerre che portano distruzione, provocano sofferenza e povertà, e laddove si sta perdendo il senso “dell’essere famiglia”, nel rispetto e nella tolleranza. Francesco riceve un gruppo di imprenditori messicani, accompagnati da Eduardo Pisa, delegato dell’Arcidiocesi di Città del Messico per l’amministrazione dei beni ecclesiastici, e ricorda loro come è proprio all’interno della famiglia che “le cose si sistemano con pazienza, con amore, dialogando, condividendo i nostri punti di vista e i bisogni di ognuno, per aiutarci reciprocamente”:

La cultura del nostro tempo è stata infestata dall’individualismo e dalla chiusura. Stiamo pian piano vedendo le conseguenze delle nostre coscienze addormentate dalla comodità, che porta a perdere di vista quanti stanno soffrendo o sono scartati

Il capitale spirituale vinca sulla logica del denaro

Il Papa ribadisce quanto già detto in altre occasioni, che “l’imprenditore cattolico, per poter essere segno della presenza di Dio nel mondo dell’economia e del lavoro, deve prendersi cura del rapporto con il Signore”:

Il capitale più importante che possiamo avere è il capitale spirituale. Quando il Signore tocca i nostri cuori, ampliamo il nostro sguardo e siamo capaci di vedere quanti sono nel bisogno e di prenderci cura del creato: siamo capaci di mettere al primo posto il bene comune, il “noi” proprio di una famiglia, per mettere da parte la logica mondana dell’“io”, del successo, del dominio e del denaro.

Artigiani di pace

Ci siano più artigiani di pace, è la richiesta che il Papa rivolge a tutti:

Ognuno di noi è chiamato a contribuire affinché la società abbia sempre più artigiani di pace e di una cultura dell’incontro; e affinché nella Chiesa si moltiplichino i costruttori di una comunità in cui tutti, senza eccezioni, si sentano ben accolti e amati dal Signore.

Il Papa ribadisce quindi la necessità che ci siano buoni e formati sacerdoti, poiché è un diritto dei fedeli avere pastori che “rendano anche testimonianza di una vita dedita agli altri”. L’incoraggiamento di Francesco è quindi a pregare per loro e a stare loro vicini “affinché possano incentrare le proprie energie e la propria creatività sull’esercizio della pastorale”.