Pandemia e clima nell'udienza di Francesco con il presidente del Paraguay

Il Papa ha ricevuto il capo di Stato del Paese latinoamericano, Mario Abdo Benitez, che ha poi incontrato il cardinale Parolin e monsignor Gallagher. Al centro dei colloqui, le sfide della società paraguayana, il cambiamento climatico, le conseguenze della crisi sanitaria mondiale e la cooperazione tra i Paesi della Regione

Vatican News

Il Papa ha ricevuto oggi, nel palazzo apostolico , il presidente della Repubblica del Paraguay Mario Abdo Benítez, che successivamente ha incontrato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, assieme all'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Il contrasto a povertà e diseguaglianze in Paraguay

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, informa una nota della Sala Stampa vaticano, è stato espresso "compiacimento per le buone relazioni bilaterali e la volontà di rafforzarle ulteriormente, come pure per la collaborazione con la Chiesa locale. Ci si è poi soffermati - prosegue la nota - sulle sfide della società paraguaiana, con particolare attenzione al contrasto alla povertà e al superamento delle disuguaglianze". Tra gli altri temi toccati, gli effetti del cambiamento climatico, la pandemia e la cooperazione tra i Paesi della Regione.

Lo scambio dei doni

Per il consueto scambio dei doni, il Papa ha regalato al presidente una maiolica raffigurante una statua di San Pietro benedicente con sullo sfondo la cupola della Basilica di San Pietro, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cusa della Lev. Il capo dello Stato Mario Abdo Benitez, da parte sua, ha donato a Francesco un cesto di prodotti alimentari tipici del Paraguay.