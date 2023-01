Il Papa saluta l’impegno dei giovani a diffondere la gioia di essere amici di Gesù

Francesco, nel dopo Angelus, ha ricordato la Giornata missionaria mondiale dei ragazzi impegnati “a sostenere i missionari del Vangelo”. Il pensiero anche al corteo Viva la Befana tornato a sfilare dopo i due anni di pandemia

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Il pensiero di Francesco, nel dopo Angelus, è andato alla Giornata missionaria mondiale dei ragazzi, che si celebra nella festa dell’Epifania:

Saluto tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che in ogni parte del mondo diffondono la gioia di essere amici di Gesù e si impegnano, con la preghiera, i sacrifici e le offerte, a sostenere i missionari del Vangelo.

Francesco ha poi salutato i “fedeli di Roma e i pellegrini di vari Paesi”, con un pensiero particolare agli eventi che caratterizzano il 6 gennaio, come il tradizionale corteo Viva la Befana che, dopo due anni di fermo per la pandemia, è tornato a sfilare per via della Conciliazione fino a San Pietro per assistere appunto all’Angelus del Papa:

In particolare, saluto i partecipanti al corteo storico-folcloristico “Viva la Befana”, che quest’anno è stato realizzato dal Comune di Foligno sui temi della pace, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli. Ringrazio il Sindaco e il Vescovo di Foligno con le altre autorità, le associazioni, le scolaresche, le bande musicali e quanti danno vita alla storica “Giostra della Quintana”. Ed estendo il mio pensiero anche al “Corteo dei Re Magi” che oggi si svolge in tante città e villaggi della Polonia.