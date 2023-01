Montecassino, Francesco nomina il nuovo abate

La scelta del Papa ha riguardato il 63.enne Dom Antonio Luca Fallica, finora priore del Monastero della Santissima Trinità di Dumenza, in provincia di Varese

Da una comunità benedettina lombarda, fondata assieme ad altri fratelli nell’89 con la benedizione del cardinale Martini, al monastero per antonomasia della famiglia di San Benedetto, istituito 1.500 anni fa dal Santo di Norcia. È il percorso di Dom Antonio Luca Fallica che da priore del Monastero della Santissima Trinità di Dumenza, in provincia di Varese, è stato designato oggi dal Papa come Abate territoriale di Montecassino.



Marchigiano della provincia di Ascoli Piceno, classe ’59, il religioso dopo gli studi in Giurisprudenza entra nel 1985 nel Monastero benedettino di Praglia, località del padovano, nel quale inizia la formazione teologica, ultimata poi presso la sede di Milano della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Un cambiamento matura nell’89, quando con altri confratelli della comunità di Praglia dà il via all’esperienza della comunità della SS.ma Trinità, che dopo alcuni spostamenti approda all’attuale sede di Dumenza, nell’arcidiocesi di Milano. In questa stessa comunità il neo abate di Montecassino emette nel ‘96 la professione monastica solenne e più tardi, nell’ottobre 2010, ne diventa il priore fino al 2 dicembre scorso.