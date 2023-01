Marcjanowicz è il nuovo sottosegretario del Dicastero per il Culto Divino

Il sacerdote polacco era finora officiale del Dicastero per l'Evangelizzazione e Cerimoniere Pontificio

Papa Francesco ha nominato sottosegretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti monsignor Krzysztof Marcjanowicz. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Dal marzo 2012 il prelato è officiale del Dicastero per l’Evangelizzazione nella sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, inoltre è Cappellano di Sua Santità e Cerimoniere Pontificio. Monsignor Marcjanowicz è nato a Cracovia il 24 marzo 1977 ed è stato ordinato sacerdote l’8 giugno 2002 per l’arcidiocesi della sua città. Ha conseguito il dottorato in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma.