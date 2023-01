Francesco: lasciare “le comodità” della vita per vivere pienamente in Gesù

“Per realizzare la vita occorre accettare la sfida di lasciare comodità, sicurezze, vizi, peccati, paure e calcoli egoistici. A questo Gesù invita ciascuno di noi oggi”. Così il Papa all’Angelus. Al termine della preghiera mariana l'appello per la pace in Myanmar, in Perù, in Camerun e ancora una volta il pensiero del Pontefice per la martoriata Ucraina: "il Signore conforti quel popolo che soffre tanto"

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

“Subito lasciarono le reti e lo seguirono”. Come i primi discepoli a cui Gesù rivolge l’invito, “Seguitemi!”, anche nella vita di ciascun uomo e ciascuna donna avviene un momento dell’incontro decisivo con il Signore.

Una luce accesa nel cuore

Papa Francesco lo ricorda all’Angelus, commentando il Vangelo di questa terza domenica del tempo ordinario. “Con Gesù – spiega – è sempre così: si può cominciare ad avvertire il suo fascino; poi la conoscenza può diventare più personale, accendere una luce nel cuore”.



Il coraggio di lasciare

Ma prima o poi arriva il momento in cui è necessario lasciare per seguirlo (cfr Lc 11,27-28). E lì si deve decidere: lascio alcune certezze e parto per una nuova avventura, oppure rimango dove sono? È un momento decisivo per ogni cristiano, perché qui si gioca il senso di tutto il resto. Se non si trova il coraggio di mettersi in cammino, c’è il rischio di restare spettatori della propria esistenza e di vivere la fede a metà.

Il coraggio di lasciare. Questo è richiesto per stare con Gesù. Sottolinea il Vescovo di Roma. Ecco cosa ci viene chiesto di lasciare:



Certamente i nostri vizi e i nostri peccati, che sono come ancore che ci bloccano a riva e ci impediscono di prendere il largo. Ma occorre lasciare anche ciò che ci trattiene dal vivere pienamente, come le paure, i calcoli egoistici, le garanzie per restare al sicuro vivendo al ribasso.

Tempo per il Signore e per il prossimo

Il Pontefice chiede: “c’è qualcosa a cui Gesù mi chiede di rinunciare? Quali le cose materiali, i modi di pensare, le abitudini che bisogno di lasciare per dirgli davvero ‘sì’?” Quindi esorta a rinunciare al tempo speso dietro cose inutili per scoprire ad esempio la bellezza del tempo, speso nel servizio al prossimo, faticoso, ma appagante; o nella preghiera per crescere nell’amicizia con Gesù:



Penso anche a una giovane famiglia, che lascia il quieto vivere per aprirsi all’imprevedibile e bellissima avventura della maternità e della paternità; è un sacrificio, ma basta uno sguardo ai bambini per capire che era giusto lasciare certi ritmi e comodità. Penso a certe professioni, ad esempio a un medico o a un operatore sanitario che hanno rinunciato a tanto tempo libero per studiare e prepararsi, e ora fanno del bene dedicando molte ore del giorno e della notte, molte energie fisiche e mentali per i malati.

Dopo l'Angelus

Subito dopo la preghiera dell'Angelus Papa Francesco nell'odierna Domenica della Parola di Dio ha esortato a leggere ogni giorno il Vangelo, un testo da portare sempre con sè. Quindi ha ricordato quanti in Estremo Oriente ed altri parti del mondo celebrano il Capodanno Lunare, esprimendo vicinanza spirituale a quanti attraversano momenti di prova a causa della pandemia con l'aupicio che "le presenti difficoltà vengano presto superate".

Il Vescovo di Roma ha poi recitato insieme alla piazza l'Ave Maria pensando con dolore al Myanmar dove è stata ditrutta la chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione nel villaggio di Chan Thar, "uno dei luoghi di culto più antichi e importanti del Paese": "sono vicino all'inerme popolazione civile che in molte città è sottoposta a dura prova. Voglia Dio - è stato l'auspicio - che finisca presto questo conflitto e si apra un tempo nuovo di perdono, di amore e di pace".

Il pensiero è quindi andato al Perù con l'invito alla cessazione delle violenze che spegnono la speranza: "Incoraggio tutte le parti coinvolte a intraprendere la via del dialogo tra fratelli nella stessa nazione nel pieno rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Mi unisco ai vescovi peruviani nel dire no alla violenza, no mas muertes". Inoltre guardando al Camerun Francesco ha constatato: "Giungono segnali positivi che fanno sperare in un progresso verso la risoluzione del conflitto delle regioni anglofone. Incoraggio tutte le parti firmatarie dell'accordo a perseverare nella via del dialogo, della comprensione reciproca perché solo nell'incontro si può progettare il futuro". Infine ancora una volta il Papa ha chiesto di non dimenticare di invocare la pace per la martoriata Ucraina: un popolo, ha ripetuto, "che soffre tanto".