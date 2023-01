Esercizi Spirituali, il Papa invita la Curia a viverli "in modo personale"

Anche quest'anno il tradizionale appuntamento quaresimale non si terrà nella Casa Divin Maestro ad Ariccia. Francesco chiede ai collaboratori di ritirarsi personalmente in preghiera dal 26 febbraio al 3 marzo, sospendendo l’attività lavorativa

Vatican News

Come nel 2022, anche per la Quaresima di quest'anno Papa Francesco chiede ai cardinali residenti a Roma, i capi Dicastero e i superiori della Curia Romana di "vivere in modo personale un periodo di Esercizi Spirituali, sospendendo l’attività lavorativa e raccogliendosi in preghiera dal pomeriggio di domenica 26 febbraio al pomeriggio di venerdì 3 marzo", prima settimana del tempo di preparazione alla Pasqua. Lo rende noto un comunicato della Sala Stampa vaticana, che informa pure che in quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni del Papa, compresa l’udienza generale di mercoledì 1° marzo.

Da inizio del pontificato, Papa Francesco aveva scelto la Casa Divin Maestro gestita dai paolini ad Ariccia come luogo in cui ritirarsi insieme alla Curia per gli Esercizi Spirituali. La pandemia di Covid-19 ha condizionato l'appuntamento quaresimale negli ultimi due anni. Anche lo scorso anno, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, non era stato possibile vivere gli Esercizi comunitariamente. Nell'Angelus del 6 marzo, il Pontefice aveva chiesto ai fedeli di accompagnare spiritualmente lui e la Curia romana in queste giornate in cui - diceva - “portiamo nella nostra preghiera tutte le necessità della Chiesa e della famiglia umana”.