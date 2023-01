Il dolore del Papa per l’incidente stradale in Senegal con oltre 40 morti

In un telegramma, Francesco esprime preghiera e vicinanza per il dramma avvenuto domenica notte nello Stato africano, dozzine i feriti. Il presidente Sall sollecita provvedimenti in materia di trasporto pubblico in un Paese di frequente funestato da tragedie simili

Vatican News Il Papa si unisce al lutto delle famiglie delle vittime e del Senegal tutto, colpiti dal tragico incidente stradale, avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi, nella regione di Kaffrine, nel quale sono morte circa 40 persone e oltre 70 sono rimaste ferite. In un telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, e inviato al presidente della Repubblica del Paese africano, Macky Sall, Francesco manifesta la sua prossimità e la sua sollecitudine verso i feriti, rivolgendosi a Dio affinché possa accogliere i defunti “nella sua pace e nella sua luce”, chiedendo inoltre al Signore di “concedere conforto e speranza a tutte le persone colpite da questo dramma”. Frequenti gli incidenti stradali Nel Paese sono stati indetti tre giorni di lutto, che termineranno domani, e Sall ha annunciato l’intenzione di prendere provvedimenti in materia di sicurezza stradale e trasporto pubblico. Lo scontro è avvenuto nel villaggio di Gnivy, nella parte centrale del Paese, sulla Strada Nazionale 1, quando un autobus pubblico ha forato una gomma e ha deviato sulla strada scontrandosi con un altro autobus proveniente dalla direzione opposta. Gli incidenti stradali si verificano frequentemente nella nazione dell'Africa occidentale a causa di strade scadenti, auto in cattivo stato e conducenti che non rispettano le regole, ma questo è uno di quelli col più alto numero di morti degli ultimi anni.