Sarà beatificata la famiglia Ulma, massacrata dai nazisti per aver aiutato gli ebrei

Papa Francesco, nel corso dell’udienza odierna al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha autorizzato la promulgazione dei Decreti riguardanti 11 prossimi nuovi beati e 13 nuovi venerabili. Tra i nuovi beati c’è l’intera famiglia polacca Ulma, con i genitori Józef e Wiktoria, i sei bambini, più un settimo in grembo alla madre, sterminata dai nazisti nel 1944 per aver dato rifugio a 8 ebrei.

Sarà beato anche Franz de Castro Holzwarth, laico, vissuto nel secolo scorso in Brasile: è il primo a salire all’onore degli altari per l’offerta della vita sostituendosi ad un ostaggio durante una rivolta in un carcere in cui prestava assistenza spirituale e materiale.

Tra i prossimi beati figura anche monsignor Giacinto Vera, vescovo di Montevideo, in Uruguay, vissuto nel 1800.

Matteo Ricci Venerabile

Con il riconoscimento delle virtù eroiche diventa venerabile padre Matteo Ricci, missionario gesuita nella Cina a cavallo tra il 1500 e il 1600. Papa Francesco più volte ha ricordato la figura di padre Ricci che – ha detto - “è stato grande non solo per le cose che ha fatto che ha scritto, ma è grande perché è stato un uomo di incontri, un uomo della cultura dell’incontro, un uomo che è andato oltre all’essere straniero; è diventato cittadino del mondo”. Padre Matteo Ricci – ha affermato - è stato “tra i primi a stabilire un ponte di amicizia tra la Cina e l’Occidente, attuando un modello tuttora valido di inculturazione del messaggio cristiano nel mondo cinese”.

Il Papa ha anche autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i Decreti riguardanti le virtù eroiche dei Servi di Dio: Ugo De Blasi, Sacerdote diocesano italiano morto nel 1982; Alessandro Woźny, sacerdote diocesano polacco morto nel 1983 a Poznań; Ignazio Posadzy, Sacerdote diocesano, Cofondatore della Società di Cristo per gli Emigranti Polacchi e Fondatore della Congregazione delle Suore Missionarie di Cristo Re per gli Emigranti Polacchi morto nel 1984 a Puszczykowo in Polonia; Martin Benedict, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali morto in Romania nel 1986; Giuseppe Marco Figueroa, religioso professo della Compagnia di Gesù, nato nella secondo metà dell’Ottocento in Sapgna e morto in Argentina negli anni Quaranta del secolo successivo; Miradio della Provvidenza di San Gaetano, fondatrice della Congregazione delle Povere Figlie di Sant’Antonio, ora Religiose Francescane di Sant’Antonio morta a Napoli nel 1926; Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Asola, morta a Seriate, in Italia, nel 1934; Margherita Crispi, fondatrice della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore, morta a Roma nel 1974; Margherita Maria Guaini, fondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote, morta a Varallo Sesia nel 1994; Maddalena Aulina Saurina, fondatrice dell’Istituto Secolare delle Señoritas Operarias Parroquiales, vissuta fino alla metà del secolo scorso in Spagna; Teresa Veronesi, suora professa della Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata, morta nel 1950 a Sant’Agata Bolognese; Luisa Guidotti Mistrali, laica consacrata dell’Associazione Femminile Medico-Missionaria, deceduta nell’attuale Zimbabwe nel 1979.