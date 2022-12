Il Papa scrive ai governanti: "clemenza" per i detenuti in vista del Natale

Lettera di Francesco ai capi di Stato perché concedano l'indulto a coloro che "ritengano idonei a beneficiare di tale misura”, affinché "questo tempo segnato da ingiustizie e conflitti, possa aprirsi alla grazia che viene dal Signore”. Il gesto simbolico già compiuto nel 2000 da Giovanni Paolo II e poi nel 2002. Anche Bergoglio aveva lanciato lo stesso invito per il Giubileo dei carcerati del 2016

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Un “gesto di clemenza” per i detenuti e chi è privato della libertà. È la richiesta che il Papa tramite una lettera sta inviando a tutti i capi di Stato in vista del Natale, invitandoli a compiere un gesto simbolico “verso quei nostri fratelli e sorelle privati​​ della libertà che essi ritengano idonei a beneficiare di tale misura”. “Perché questo tempo segnato da tensioni, ingiustizie e conflitti, possa aprirsi alla grazia che viene dal Signore”, è la motivazione riportata in una dichiarazione del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.

L'appello di Giovanni Paolo II nel 2000

Leggi Anche 14/04/2022 Francesco lava i piedi a dodici detenuti: "Dio perdona sempre" Il Papa celebra la Messa in Cena Domini del Giovedì Santo nella Casa circondariale di Civitavecchia. Nella cappella, il rito sempre commovente della Lavanda dei piedi a nove uomini ...

Il gesto ha radici lontane che affondano nel 2000, anno del Grande Giubileo, quando San Giovanni Paolo II chiese ai governanti del mondo un gesto di clemenza nel documento di 11 pagine per il Giubileo nelle carceri. Era fine giugno, poco più di una settimana dopo, il 9 luglio, il Papa polacco in visita al carcere romano di Regina Coeli per il Giubileo dei detenuti, in nome di Gesù “imprigionato, schernito, giudicato e condannato” domandò “alle autorità competenti” la riduzione della pena per permettere ai detenuti di ritrovare una nuova vita sociale una volta fuori dal carcere. Richiesta reiterata ancora una volta il 14 novembre 2002 a senatori e deputati incontrati in occasione della visita al Parlamento italiano.

Il Giubileo dei carcerati del 2016

Francesco - che non ha mai mancato nei suoi viaggi apostolici e nel corso del pontificato, in particolare durante la Lavanda dei piedi del Giovedì Santo, una visita in un penitenziario - segue le orme del predecessore. Già nel 2016, Anno Santo della Misericordia, in occasione del Giubileo dei carcerati del 6 novembre, il Pontefice all’Angelus, dopo la Messa a San Pietro con i detenuti, aveva sollecitato i governi a compiere per loro “un atto di clemenza”.

Lanciando un appello in favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo, “affinché sia rispettata pienamente la dignità umana dei detenuti” e ribadendo “l’importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società”, il Papa si era quindi rivolto alle “competenti autorità civili”. A loro in modo speciale aveva sottoposto "la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento”. Ora, un uguale invito ma in prossimità del Natale.