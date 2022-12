Il Papa nomina monsignor Pawłowski nuovo nunzio in Grecia

L'arcivescovo polacco è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 1991. Nunzio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Gabon nel 2009, Papa Francesco nel 2015 lo aveva nominato delegato per le Rappresentanze Pontificie e nel dicembre 2020 lo aveva confermato nell'incarico con il titolo di segretario

Vatican News

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Grecia monsignor Jan Romeo Pawłowski, arcivescovo titolare di Sejny, già segretario per le Rappresentanze Pontificie.

Annunciando la notizia al personale della Segreteria di Stato, il cardinale Pietro Parolin ha presentato nell'occasione anche monsignor Luciano Russo, arcivescovo titolare di Monteverde, nominato dal Papa nel settembre scorso nuovo segretario per le Rappresentanze Pontificie.

Monsignor Pawłowski è nato a Biskupiec, in Polonia il 23 novembre 1960. Ordinato sacerdote il primo giugno 1985, si è laureato in Diritto Canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 1991, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie nella Repubblica Centroafricana e nella Repubblica del Congo (Brazzaville), Thailandia, Brasile, Francia e nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Nel marzo 2009 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo titolare di Sejny e nunzio apostolico nella Repubblica del Congo e in Gabon. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 30 aprile successivo nella chiesa della Madonna Regina dei Martiri a Bydgoszcz, in Polonia.

Nel dicembre 2015, Papa Francesco lo ha nominato delegato per le Rappresentanze Pontificie e nel dicembre 2020 lo ha confermato nell'incarico, con il titolo di segretario per le Rappresentanze Pontificie. Conosce l’italiano, il francese, il russo, l’inglese, il tedesco e il portoghese.