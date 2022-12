I vigili del fuoco a lavoro per ritrovare le vittime della frana (ANSA)

Papa Francesco invia Krajewski ad Ischia

L’isola travolta dalla frana dello scorso 26 novembre verrà visitata domani dall’Elemosiniere pontificio, inviato dal Pontefice per esprimere la sua vicinanza in questo momento di dolore per la perdita di 12 vite

Benedetta Capelli – Città del Vaticano Nel giorno del lutto cittadino nei sei comuni dell’isola di Ischia, un comunicato dell’Elemosineria apostolica annuncia l’arrivo per domani del cardinale Konrad Krajewski. Una visita che, nella Solennità dell’Immacolata Concezione, intende essere sollievo e conforto per le famiglie provate dalla perdita dei loro cari. L’inviato di Papa Francesco porterà con sé “una coroncina del Rosario da Lui benedetta”, affinché – si legge nel testo – i famigliari sentano “il conforto della sua preghiera e si affidino con speranza alla Vergine Madre”. I funerali delle vittime Leggi Anche 07/12/2022 Ischia, il parroco racconta la generosità dei giovani e ringrazia il Papa Don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena di Casamicciola - tra le zone più colpite dalla tragedia dello scorso 26 novembre - spiega perché è importante la ... Preghiere si sono levate oggi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Lacco Ameno dove sono stati celebrati dal vescovo di Ischia, monsignor Gennaro Pascarella, i funerali dei fidanzati Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime travolte dalla frana staccatasi dal Monte Epomeo lo scorso 26 novembre. Ieri il ritrovamento del corpo di Maria Teresa Arcamone, la donna di 31 anni che lavorava come cameriera in un bar di Forio. Tra le vittime anche diversi bimbi, Francesco, Maria Teresa e Michele, figli di Valentina Castagna e Gianluca Monti, un piccolo di tre settimane morto insieme ai genitori Maurizio Scotto e Giovanna Mazzella. Scomparsa anche Nikolinka Gancheva Blangova. A Ischia nel 2015 Il cardinale Krajewski, già nel dicembre 2015, si era recato sull’isola di Ischia, 4 mesi dopo il terremoto del quarto grado della scala Richter, sempre su mandato del Papa. La scossa, aveva causato la morte di due persone e il crollo di numerosi edifici nelle località di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, con almeno 2.500 sfollati. Allora l’Elemosiniere li aveva incontrati, ascoltando le loro storie difficili e portando l’abbraccio affettuoso di Francesco.