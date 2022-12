Francesco: pace per la martoriata Ucraina, per le popolazioni tormentate dalla guerra

Il Papa, nei saluti del dopo Angelus, nel giorno del primo martire della storia cristiana, torna ad invocare la fine del conflitto: "Ci sono tante bandiere dell’Ucraina qui! Chiediamo la pace per questo popolo martoriato!"

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano

Pace per la martoriata Ucraina, Francesco ancora una volta, nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa cristiana, "nel clima spirituale di gioia e di serenità del Santo Natale", nei ssaluti del dopo Angelus, lancia una invocazione per la terra devastata dalla guerra, con lo sguardo rivolto alle bandiere blu e gialle che sventolano in piazza San Pietro, sotto il cielo plumbeo:

"Pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni, pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina. Ci sono tante bandiere dell’Ucraina qui! Chiediamo la pace per questo popolo martoriato!"

Gli attacchi a Natale

Nel giorno di Natale, intanto, si sono registrati oltre 40 attacchi missilistici. A riferirlo sono le forze armate di Kiyv che sottolineano anche come il presidente Putin, il giorno precedente, si fosse detto pronto a negoziare. Nel mirino delle truppe di Mosca, decine di città nelle regioni di Lugansk, Donetsk, Kharkiv, Kherson e Zaporizhzhia. Tre persone sarebbero invece morte in un attacco condotto da un drone ucraino contro un aeroporto militare nella regione russa di Saratov sventato dalle difese aeree di Mosca, ma i cui frammenti hanno colpito e ucciso tre membri del servizio tecnico russo dell’aeroporto.