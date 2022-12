Dieci anni fa il primo tweet di @Pontifex, oggi ha 53 milioni di follower

Era il 12 dicembre 2012, Benedetto XVI lanciava il suo primo ‘cinguettio” e impartiva la la prima benedizione via social. Oggi l’account è uno dei più seguiti al mondo

“Cari amici, è con gioia che mi unisco a voi via twitter. Grazie per la vostra generosa risposta. Vi benedico tutti di cuore”. Erano le 11.30 del 12 dicembre del 2012, dieci anni fa, è arrivava la prima benedizione papale via social. Oggi l’account @Pontifex, aperto il 3 dicembre dello stesso anno, è tra i più seguiti a livello mondiale su Twitter.

Oltre 50 milioni di follower

Al traguardo del decimo anno di vita, l'account papale ha raggiunto 53,5 milioni di follower distribuiti nei 9 canali linguistici (inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco, italiano, polacco, arabo, latino). Inglese e spagnolo sfiorano i 19 milioni, italiano e portoghese superano i 5 milioni di follower. Da gennaio ad oggi, l’account è cresciuto di 800 mila utenti in più rispetto allo scorso anno. Gli account spagnolo, portoghese e italiano sono quelli che hanno registrato la crescita più significativa.

I tweet e l’Ucraina

I tweet con gli appelli di Papa Francesco per la fine della guerra in Ucraina sono stati i contenuti con il maggior numero di interazioni dell’ultimo anno, così come i tweet con messaggi a popolazioni e comunità ferite da conflitti e calamità e per le quali il Papa chiedeva ai follower di unirsi in preghiera. Molto condivisi anche i messaggi postati negli ultimi due anni riguardanti la pandemia. La parola del Papa nei momenti difficili viene molto apprezzata anche su Twitter in modo trasversale. Nel 2020, anno di dati eccezionali anche a causa della pandemia, i tweet di @Pontifex sono stati visualizzati in totale 27 miliardi di volte.