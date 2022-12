Allargamento Ue e situazione Ucraina nell’incontro del Papa con il premier sloveno

Francesco ha ricevuto in udienza il capo di governo di Lubiana, Robert Golob. Nel colloquio, accanto ai temi internazionali, si è discusso delle relazioni bilaterali, dell’intenzione di sviluppare la collaborazione e dell’importante ruolo della Chiesa cattolica nella società slovena

Vatican News

L’allargamento dell’Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali, la situazione in Ucraina e il suo impatto sulla Regione sono stati argomento dell’udienza del Papa a Robert Golob, primo ministro della Repubblica di Slovenia. Ad informarne è una nota della Sala Stampa della Santa Sede nella quale si legge che durante l’incontro è stato anche espresso apprezzamento per le “positive relazioni bilaterali esistenti e l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse. Inoltre, è stato messa in evidenza il positivo contributo della Chiesa cattolica alla società slovena”. Il premier sloveno Golob ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

L'udienza del Papa al premier sloveno Golob

I doni

Una scultura in bronzo “Amore sociale”; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace 2022; il Documento sulla Fratellanza umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev e il volume con le frasi dette sull’Ucraina sono stati i doni del Papa al premier che, da parte sua, ha regalato a Francesco la Potica, dolce tipo sloveno; una copia della maniglia della biblioteca nazionale di Lubljana realizzata dall’architetto sloveno Joze Plecnik; la maglia del calciatore sloveno Vombergar, che gioca per la San Lorenzo, squadra di calcio di Buenos Aires, e per la nazionale slovena.