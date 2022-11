Papa Francesco, nel suo saluto dopo la preghiera mariana dell'Angelus, ha ricordato l'odierna festività di Tutti i Santi rivolgendo un pensiero in particolare all'iniziativa della corsa:

Sono contento di accogliere i partecipanti alla Corsa dei Santi, promossa dalla Fondazione “Missioni Don Bosco” per vivere in una dimensione di festa popolare la ricorrenza di Tutti i Santi. Grazie per la vostra bella iniziativa e per la vostra presenza!