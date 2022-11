Il caloroso saluto dei ragazzi al Papa in partenza da Asti

Al termine della visita di due giorni nella terra dei suoi avi, Francesco è stato salutato dall’affetto dei ragazzi e dei giovani della diocesi di Asti. Canti, balli e doni hanno accompagnato i minuti prima della partenza in elicottero per il Vaticano

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Una sorpresa per il Santo Padre: allo stadio comunale “Censin Bosia” di Asti, poco prima della partenza di Francesco in elicottero, 1.340 bambini in rappresentanza delle parrocchie e degli oratori della Diocesi lo hanno salutato dalle gradinate.

Il saluto al Papa allo stadio Censin Bosia di Asti

I fiori e i disegni

“Vogliamo il Papa” gridavano i ragazzi. Due di loro, sorelle gemelle, hanno portato al Papa anche un mazzolino di fiori gialli e bianchi e alcuni disegni come commiato da Asti. Un bambino ha inoltre consegnato al Pontefice una maglietta bianca e rossa dell'Asti Calcio numero 10 con la scritta Bergoglio.

Canti e balli

Il saluto al Vescovo di Roma è stato caratterizzato da momenti di animazione a cura dei ragazzi della Pastorale giovanile e dell’Azione Cattolica della diocesi di Asti che si sono esibiti in canti e balli.

Ciao Francesco

Prima di salire sull'elicottero il Papa a bordo della 500 L bianca ha salutato i vigili del fuoco e i responsabili del soccorso,;poi i ragazzi che hanno scandito più volte “Ciao Francesco”; infine l'abbraccio con il vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro. Il decollo è avvenuto intorno alle 15.30.