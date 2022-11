Il dolore del Papa per le vittime dell’incidente aereo in Tanzania

Un Atr 42-500 della compagnia privata locale Precision Air è precipitato mentre si stava avvicinando alla città di Bukoba, nel nord-ovest del Paese africano. In un telegramma alla Nunziatura Apostolica, a firma del Segretario di Stato Parolin, Francesco esprime il suo cordoglio per le vittime e assicura la sua vicinanza spirituale

Vatican News

La Tanzania è in lutto per la morte di 19 persone nello schianto di un aereo precipitato questa mattina nel Lago Vittoria, il più grande dell'Africa, per cause ancora da chiarire. Al cordoglio generale si associa pure Papa Francesco che in un telegramma inviato alla Nunziatura Apostolica del Paese, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, “invia le sue condoglianze e offre l’assicurazione della sua vicinanza spirituale a tutte le persone colpite da questa tragedia”.

Il Papa, “in particolare – si legge nel telegramma – prega per l’eterno riposo dei defunti, la guarigione dei feriti e la forza per coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e di recupero”. Su tutti, il Pontefice “invoca la consolazione e la pace di Dio Onnipotente”.

L'incidente

Il velivolo, un Atr 42-500 della compagnia privata locale Precision Air, è precipitato mentre si stava avvicinando alla sua meta, la città di Bukoba, nel nord-ovest del Paese, dopo essere partito da Dar es Salam, la capitale economica del Paese. Come riferito dai media locali, l'aereo "si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall'aeroporto”. In salvo sono state portate 24 persone delle 43 a bordo, tra cui 39 passeggeri, due piloti e due membri dell'equipaggio.