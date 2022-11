Il Papa ricorda il cardinale Baawobr: "Saggio pastore al servizio dei bisognosi"

Francesco invia un telegramma di cordoglio alla Nunziatura apostolica in Ghana per la scomparsa del porporato, avvenuta a 63 anni lo scorso 27 novembre

Un “saggio e gentile pastore” che ha svolto un “servizio generoso alla Chiesa in Ghana, specialmente ai più bisognosi”. Così il Papa ricorda in un telegramma di cordoglio la figura del cardinale Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa, in Ghana, scomparso domenica 27 novembre. Il porporato, del Titolo di Santa Maria Immacolata di Lourdes a Boccea, è morto a 63 anni per motivi di salute. Era stato creato cardinale nell’ultimo Concistoro di Papa Francesco del 27 agosto scorso, ma non aveva potuto presenziare alla celebrazione perché ricoverato a Roma. Il decesso è avvenuto dopo oltre due mesi di convalescenza.

Il cordoglio del Papa

Nel telegramma inviato alla Nunziatura apostolica in Ghana, il Papa dice di aver appreso “con tristezza” della morte del cardinale ed esprime le sue condoglianze alla famiglia e ai Missionari d’Africa (i Padri bianchi), di cui Baawobr era membro, nonché al clero, ai religiosi e ai laici della diocesi di Wa. “Ricordando con gratitudine la fedele testimonianza al Vangelo, caratterizzata da un servizio generoso alla Chiesa in Ghana, specialmente ai più bisognosi, mi unisco volentieri ai fedeli nella preghiera affinché il nostro Padre Misericordioso conceda a questo saggio e gentile pastore la ricompensa delle sue fatiche e lo accolga nella luce e nella pace del Cielo”, scrive il Papa. A tutti il Pontefice invia la sua benedizione “nella sicura speranza della Risurrezione”.