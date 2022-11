Il Papa ad Asti: cittadino onorario, saluta i fedeli in papamobile

Nella sua seconda giornata nell'astigiano, Francesco ha ricevuto la cittadinanza onoraria del capoluogo dal sindaco Maurizio Rasero, nella curia vescovile che lo ha ospitato per la notte. Quindi ha raggiunto la cattedrale per la Messa percorrendo 1,7 chilometri nel centro della città, dove sono arrivate più di 20 mila persone. Nel tempio presiede la celebrazione nella Solennità di Cristo Re dell Universo, Giornata Mondiale della Gioventù, e recita l'Angelus

Alessandro Di Bussolo - Città del Vaticano

La seconda giornata astigiana di Papa Francesco., quella pubblica, dopo il tempo privato di sabato riservato ai parenti e alla visita agli anziani di una casa di riposo, è iniziato, nella curia vescovile dove è ospite, con l'incontro con il sindaco di Asti, il presdidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e altri rappresentanti delle istituzioni locali. Il sindaco Maurizio Rasero ha conferito al Papa la cittadinanza onoraria "per il forte impegno per la pace nel mondo ed i quotidiani messaggi di solidarietà e fraternità contro ogni forma di discriminazione", valori contemplati anche dallo Statuto della Città di Asti, e per il forte legame col territorio astigiano e piemontese testimoniato dalla continuità dei contatti con la famiglia e le Istituzioni, simbolicamente rappresentato dal sacchettino di terra astigiana prelevata a Bricco Marmorito.

I giovani sul sagrato della cattedrale con la croce della Gmg

In papamobile dalla curia vescovile alla cattedrale

Dopo questo primo momento pubblico, Francesco ha iniziato il percorso sulla papamobile tra la gente che fin dalle prime ore di questa mattina affolla il centro di Asti. Dalla curia ha percorso 1,7 chilometri, raggiungendo piazza Catena dove ad attenderlo c'erano disabili e ammalati. Il Pontefice è arrivato in cattedrale intorno alle 10.30, per celebrare la Messa nella solennitò di Cristo Re dell'Universo, Giornata Mondiale della Gioventù vissuta nelle Diocesi, e poi recitare l'Angelus. In città sono previste circa 25 mila persone, 4 mila delle quali sono nella grande cattedrale, e molte di più negli spazi allestiti all'esterno con i maxischermi.