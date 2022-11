Papa Francesco al Cimitero Teutonico in preghiera per i defunti

Al termine della Messa nella Basilica vaticana, Papa Francesco si è recato al Campo Santo Teutonico per un momento privato di preghiera in memoria di tutti i fedeli defunti. Ad attendere il Pontefice, le Suore ancelle di Cristo sacerdote, che si occupano della cura del Cimitero, con la superiora, il rettore del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, e il vice rettore. Il Papa si è fermato per alcuni istanti in silenzio, dopo aver benedetto con l'aspersorio le tombe lì custodite. Subito dopo ha fatto rientro presso Casa Santa Marta.