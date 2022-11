Francesco è arrivato in Bahrein, inizia il viaggio apostolico

Alle 14.36 ora di Roma il volo papale è atterrato all'areoporto della Sakhir Air Base

Vatican News

Il primo pontefice della storia è arrivato nel Regno del Bahrein. Il volo papale è atterrato alle 14.36 ore italiane (in Bahrein due ore in avanti) nella Sakhir Air Base, aeroporto a circa cinque chilometri a sud-sudovest di Awali. Qui la cerimonia di benvenuto a cui seguirà oggi il primo discorso, quello alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico.

Papa Francesco parla con il Re

L'accoglienza in aeroporto



L'aeroporto si trova in un'area costruita per il Bahrain International Airshow (BIAS), l'evento biennale che da dodici anni è dedicato all’industria aeronautica mondiale. Il Nunzio Apostolico monsignor Eugene Martin Nugent ed il capo del protocollo danno il benvenuto al Papa. Awali, un comune di poco meno di duemila abitanti sopra la pianura di Mughaidrat, è il sito dove per la prima volta è stato scoperto il petrolio nel Paese e anche primo insediamento petrolifero moderno nell’area del Golfo. Patrimonio mondiale dell’Unesco, si configura come area residenziale per una nuova comunità internazionale di specialisti del settore. Dal punto di vista urbanistico, si ispira alle città giardino di stampo europeo. Il Papa viene accolto da Sua Maestà il Re del Bahrein, dal Principe ereditario e Primo Ministro, da altri tre figli del Re e da un nipote.

Alcuni bambini in abito tradizionale hanno sparso petali di rose, mentre il Papa e i Reali attraversano la Guardia d’Onore, salutano le rispettive Delegazioni. Il Papa e il Re si intrattengono in un primo incontro privato.

Saluto delle delegazioni

Con il Re del Bahrein nel Sakhir Royal Palace

Francesco, secondo il programma, viene condotto al Sakhir Royal Palace, residenza del sovrano del Bahrein, Sua Maestà Hamad bin Isa Al Khalifa. A fare da cornice festosa gruppi di uomini che danzano al ritmo di canti locali. Siamo nella regione desertica omonima nel Bahrein occidentale, a nord-est del villaggio di Zallaq, del Circuito Internazionale del Bahrein e dell’Università. Costruito all'inizio del secolo scorso, l'edificio è stato abbandonato alla morte dello Sceicco ed è rimasto chiuso per anni. Solo a metà anni ’90 è stato restaurato e riportato al suo antico splendore. Lo stile è quello tradizionale dell'architettura islamica, con mura bianche, luminose, grandi archi e colonne, una cupola, torri e un imponente minareto.

Qui il Papa viene accolto dal Re, dal Principe ereditario e Primo Ministro, da altri tre figli del Re e da un nipote. Mentre è calato ormai il buio, sfilano i picchetti d'onore. All’incontro privato nella Sala Verde prendono parte anche il Cardinale Segretario di Stato, il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, il Nunzio Apostolico e il Segretario della Nunziatura Apostolica. Previsto qui lo scambio dei doni. Al termine, i Reali accompagneranno il Papa nel cortile del Palazzo dove sono riunite un migliaio di persone per la cerimonia di benvenuto e l’incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico.