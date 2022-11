Il Papa ai preti: non siate rigidi in confessionale e pregate molto per non finire in “discarica”

Il discorso a braccio di Francesco ai partecipanti al corso per Rettori e Formatori dei Seminari dell’America Latina: “Vicinanza, tenerezza e misericordia, le tre caratteristiche del sacerdote”. La raccomandazione di “discernere bene” durante tutta la formazione: “Se un formatore non ha la capacità di discernere, dovrebbe dire al vescovo ‘mandami da un’altra parte’”

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Vicinanza, perché è triste avere preti “alla guida di una parrocchia che gridano a squarciagola” o “che vivono semplicemente di tre o quattro cose e non sanno dialogare”. Tenerezza, perché è brutto vedere sacerdoti “incapaci di accarezzare un bambino, di baciare un anziano” o che sono “rigidi” verso chi viene a chiedere perdono in confessione. E soprattutto preghiera, perché “un sacerdote che non prega finisce nella discarica”. Nel discorso a braccio rivolto ieri, ma diffuso oggi, a rettori e formatori dei Seminari dell’America Latina, Papa Francesco delinea il ritratto del bravo sacerdote, colui che è capace di “vicinanza, misericordia e tenerezza”, evidenziando pure limiti, pericoli ed eventuali tentazioni.

Dopo aver messo da parte il discorso scritto di 12 pagine, consegnandolo comunque ai presenti (“È una cosa pesante, lasciamola leggere con calma”), il Papa, parlando per tutto il tempo in spagnolo, dice di voler condividere “tre o quattro cose che ho nel cuore per la vostra vita sacerdotale, soprattutto per la vita dei formatori in seminario”.

Capaci di tenerezza

La prima raccomandazione riguarda comportamento e atteggiamento nei confronti della gente:

“Non possiamo avere sacerdoti alla guida di una parrocchia che gridano a squarciagola, che sovraccaricano tutto, che vivono semplicemente di tre o quattro cose e non sanno dialogare o che sono incapaci di accarezzare un bambino, di baciare un anziano o che semplicemente non vanno a ‘perdere tempo’ a parlare con i malati, che è una perdita di tempo, ma che sono nei piani parrocchiali e tutto il resto. No, non va bene”

Papa Francesco durante l'udienza

Discernere durante la formazione

Francesco poi si sofferma sul tema, sempre delicato e complesso, della formazione. Aspetto della vita sacerdotale che ha subito nel tempo diversi cambiamenti: “Ai miei tempi - rammenta - eravamo tutti inseriti in una serie, e la formazione avveniva per serie: ‘Oggi è questo, questo, questo...’. E colui che durò fino alla fine fu ordinato, mentre gli altri caddero in disgrazia o se ne andarono. A quel tempo uscivano così eccellenti sacerdoti, eccellenti sacerdoti. Oggi non è più così, perché è un’altra epoca, un’altra carne, un’altra materia prima. Ci sono altri giovani, altre preoccupazioni; quindi, bene, noi siamo lì per formare questi giovani”.

La tentazione della rigidità

Nella formazione si insinua una tentazione che è quella della “rigidità”, cioè tutti quei ragazzi che vengono “con schemi rigidi di formazione”. “Sono sorte congregazioni religiose che sono un disastro, che hanno dovuto essere chiuse a poco a poco, congregazioni di rigidi ‘no, no, no...’”, rivela il Papa.

Dietro questa rigidità, si nasconde il vero marcio.

No a risposte preconfezionate

È quindi importante “discernere bene”, durante tutta la formazione, su come accompagnare i ragazzi. “Se un formatore non ha la capacità di discernere, dovrebbe dire al suo vescovo: ‘Senti, mandami da un'altra parte, non sono adatto a questo’”, afferma il Pontefice. E il discernimento presuppone “silenzio”, “preghiera”, “accompagnamento”, presuppone “la capacità di soffrire” e presuppone di “non avere una risposta pronta”.

“Oggi le risposte preconfezionate non servono ai giovani; dobbiamo accompagnarli, con una dottrina chiara, certo, ma dobbiamo accompagnarli nelle diverse situazioni”.

Il calo numerico

Il Papa non manca di fare un cenno anche alla questione del calo numerico delle vocazioni: “È un problema di numero di seminaristi, non può esserci un seminario con quattro persone, no. ‘Non ne abbiamo più’. Riunitevi. Punto e a capo”.

L'udienza a rettori e formatori dell'America Latina

Vicini alla gente, misericordiosi in confessionale

Da qui, una ennesima (“È una mania che ho”, dice il Papa stesso) raccomandazione sulla prossimità. Che nel concreto si traduce nel parlare e agire con “lo stile di Dio”, quindi “la vicinanza”. “Questo deve essere contagioso, cioè il sacerdote, il seminarista, il prete deve essere ‘vicino’. Vicino a chi? Alle ragazze della parrocchia? E alcuni di loro lo sono, sono vicini, poi si sposano, va bene. Ma vicino a chi? Vicino come?”.

Dio è vicino con misericordia e con tenerezza. E queste tre cose devono essere realizzate nei ragazzi. Devono essere sacerdoti che siano uomini buoni, misericordiosi ma con tenerezza.

Per il Papa è una sofferenza, infatti, incontrare “persone che vengono a piangere perché si sono confessate e gli è stato detto di tutto. Se vai a confessarti perché hai fatto una, due, diecimila cose sbagliate... ringrazi Dio e le perdoni!". E "se l’altra persona si vergogna" non bisogna bastonarla: "‘E non posso assolverti, non posso perché sei in peccato mortale, devo chiedere il permesso al vescovo...’. Questo accade, per favore! Il nostro popolo non può essere nelle mani di delinquenti! E un sacerdote che si comporta così è un delinquente, in ogni parola. Che piaccia o no”.

Pregare, senza arrendersi

Il Papa rivolge poi a tutti i preti una esortazione chiara: “Pregate”.

Un sacerdote che non prega finisce nella discarica. Forse persevererà fino alla vecchiaia, ma nella pattumiera, cioè nella mediocrità. Non intendo il peccato mortale, no, la mediocrità, che è peggio del peccato mortale. Perché il peccato mortale ti spaventa e vai subito a confessarti. La mediocrità è uno stile di vita, non troppo, non troppo... E si approfitta di tutto ciò che si può e così si persevera fino alla fine. È in questo che cade il sacerdote che non prega. Pregate, seriamente, e chiedete a chi vi accompagna spiritualmente di insegnarvi a pregare. Abbiate fiducia nel modo in cui pregate con il compagno spirituale che avete. Per favore, non arrendetevi a questo.

Su questo punto, il Papa riporta l’esperienza pastorale a Buenos Aires, quando da cardinale visitava le parrocchie e vedeva i parroci “molto accelerati nel loro lavoro: “Dicevo loro: ‘Ehi, come finite la giornata?’. ‘Esaurito’. ‘E come si fa ad andare a dormire?’. ‘Prendo due o tre cose e vado a letto, poi guardo un po' di televisione e mi rilasso più o meno’. ‘E non vai mai in cappella prima? Non si era reso conto che almeno la buonanotte la devi dare al Patrono. Cioè, si porta avanti la cosa, il bisogno pastorale ti porta a smettere di pregare”.