Vaticano. Giuseppe Boccuzzi nominato membro del Consiglio dell’Asif

Docente universitario, è un esperto di gestione delle crisi bancarie. Il presidente dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria Carmelo Barbagallo: una nomina che conferma l’elevata professionalità del Consiglio

Vatican News

Papa Francesco ha nominato il prof. Giuseppe Boccuzzi membro del Consiglio dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (Asif). Il presidente dell’Asif, Carmelo Barbagallo, ha espresso la sua soddisfazione affermando che “la nomina del prof. Boccuzzi conferma l’elevata professionalità e diversificata esperienza dei membri del Consiglio dell’Asif, che è ora al completo”.

Il prof. Boccuzzi è docente a contratto presso l’Università degli Studi di Cagliari per l’insegnamento di “Gestione delle crisi bancarie” e presso l’Università G. Marconi di Roma nell’ambito del Master in "Business Administration". Nel biennio 2021-2022, è stato presidente di Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede a Genova, dopo aver ricoperto, dal 2014 al 2020, l’incarico di direttore generale del Fondo interbancario di tutela dei depositi, contribuendo alla gestione delle crisi bancarie verificatesi in Italia.

Dal 2015 al 2020, è stato presidente dell’European Regional Committee dell’International Association of Deposit Insurers (Iadi), associazione mondiale dei sistemi di assicurazione dei depositi con sede a Basilea, di cui è stato vice presidente dal 2018 al 2019. In precedenza, ha lavorato dal 1975 in Banca d’Italia, assumendo nel tempo alte funzioni dirigenziali nell’ambito della supervisione bancaria. È autore di numerose pubblicazioni in materia di regolamentazione bancaria e finanziaria e nel campo del diritto fallimentare.