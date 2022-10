Papa Francesco

Dal Bahrein all'Immacolata, gli appuntamenti del Papa tra novembre e dicembre

Pubblicato il calendario delle celebrazioni di Francesco: il 13 novembre Messa a San Pietro per la Giornata Mondiale dei poveri, il 20 ad Asti per la Solennità di Cristo Re dell'Universo. L'8 dicembre, torna l'Atto di venerazione pubblico alla statua della Madonna in Piazza di Spagna

Vatican News Dal viaggio in Bahrein all'atto di venerazione all'Immacolata, sono diversi gli appuntamenti di Papa Francesco per i mesi di novembre e dicembre. Lo rende noto l'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche che ha pubblicato il calendario degli impegni del Pontefice. Si inizia il 3-6 novembre con il già annunciato viaggio apostolico nel Regno del Bahrein. Il 13 novembre il Papa celebrerà la Messa per la Giornata Mondiale dei Poveri, alle 10, nella Basilica di San Pietro. Invece, il 20 novembre, Francesco presiederà la Messa per la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo. La celebrazione si terrà alle 11 nella cattedrale di Asti, dove il Pontefice si recherà il giorno prima, 19 novembre, per festeggiare i 90 anni di una cugina. Ultimo appuntamento fissato è l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della beata Vergine Maria: Papa Francesco tornerà in Piazza di Spagna, alle 16, per l'Atto di venerazione alla statua della Vergine. A causa delle restrizioni e dei contagi di Covid-19, negli ultimi due anni, il tradizionale appuntamento era stato annullato, ma il Papa non aveva mai fatto mancare la sua presenza e il suo affetto alla effigie mariana tanto cara ai romani, recandosi ai piedi della statua nelle primissime ore del mattino.