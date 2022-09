Il Papa nomina Luciano Russo segretario per le Rappresentanze Pontificie

59 anni, casertano, il presule è dal 1993 nel servizio diplomatico della Santa Sede. È stato nunzio in Rwanda, Algeria e Tunisia, Panama, Uruguay

Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina monsignor Luciano Russo, arcivescovo titolare di Monteverde, finora nunzio apostolico in Uruguay, e lo ha nominato segretario per le Rappresentanze Pontificie. Prende il posto dell’arcivescovo polacco Jan Romeo Pawłowski che ricopriva l’incarico dal dicembre 2015 come delegato e poi confermato nel dicembre 2020 col titolo di segretario per le Rappresentanze Pontificie.

Monsignor Russo, nato 59 anni fa a Lusciano, in provincia di Caserta, è stato ordinato sacerdote il primo ottobre 1988 ed incardinato ad Aversa. Laureato in Diritto canonico, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 1993, prestando successivamente la propria opera presso le rappresentanze pontificie in Papua Nuova Guinea, Honduras, Siria, Brasile, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Honduras e Bulgaria. È stato nominato nunzio apostolico in Rwanda nel febbraio 2012 e consacrato vescovo il 14 aprile successivo. Papa Francesco lo ha poi nominato nunzio in Algeria e Tunisia (giugno 2016) a Panama (agosto 2020) e Uruguay (dicembre 2021). Parla anche il francese, l’inglese e lo spagnolo.