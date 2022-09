Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati: il futuro è oggi

Nuovo video con il contributo del Papa nell'ambito della campagna comunicativa promossa dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in vista della 108.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. “I giovani - sottolinea Francesco- devono essere i protagonisti del futuro”

“Il futuro comincia oggi, comincia da noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità delle decisioni”. È il messaggio di Papa Francesco nel video della campagna comunicativa promossa dalla Sezione Migranti e Rifugiati in vista della 108.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebra domenica 25 settembre, e incentrata sul tema: “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.

Il Papa chiede quali decisioni vanno prese subito e a rispondere ci sono alcune testimonianze che sottolineano la necessità di accompagnare i giovani nel cammino verso soluzioni sostenibili. Ad accompagnare le parole di Francesco, ci sono le testimonianze di due giovani ambasciatori di Talitha Kum impegnati nella lotta alla tratta di persone. I due ragazzi raccontano la piaga del fenomeno in Asia e come stanno lavorando per aiutare chi è nel bisogno, impegnandosi così a costruire un futuro migliore.

Per contribuire alla riflessione è possibile inviare un breve video o una foto con la risposta a media@migrants-refugees.va oppure andando direttamente sui social media della Sezione M&R. Per celebrare la GMMR, sulla pagina del sito internet dedicata è possibile trovare un kit in diverse lingue contenente: spunti per la Celebrazione Eucaristica, preghiere, attività per giovani e adulti e molto altro. La Sezione Migranti e Rifugiati sarà lieta di ricevere e pubblicare video o fotografie della GMMR delle diverse comunità.